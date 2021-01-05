«Наша прелесть»: Вера Брежнева восхитила фанатов своей красотой

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками милым снимком.

Вера Брежнева восхитила фанатов своей красотой instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в черной майке, со сдержанным макияжем и множеством украшений. Артистка решила запечатлеть себя в домашней обстановке, продемонстрировав естественную красоту.

Под публикацией Вера призналась, что очень любит проводить время со своей семьей:

«Мне определенно нравится эта скорость .. и внутреннее состояние в ней. 💚 Время на себя, семью, друзей. Самая большая ценность новогодних каникул именно в этом.. хотя раньше я просто любила поесть и поспать».

Поклонники восхитились внешним видом Брежневой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Как можно быть такой нереально красивой, Вера! Шикарная блондинка!» «Боже, какая красивая Вера». «Сладкая». «Роскошная вы!» «Наша прелесть». «Обворожительная».

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