«Наша прелесть»: Вера Брежнева восхитила фанатов своей красотой
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в черной майке, со сдержанным макияжем и множеством украшений. Артистка решила запечатлеть себя в домашней обстановке, продемонстрировав естественную красоту.
Под публикацией Вера призналась, что очень любит проводить время со своей семьей:
«Мне определенно нравится эта скорость .. и внутреннее состояние в ней. 💚 Время на себя, семью, друзей. Самая большая ценность новогодних каникул именно в этом.. хотя раньше я просто любила поесть и поспать».
Поклонники восхитились внешним видом Брежневой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Как можно быть такой нереально красивой, Вера! Шикарная блондинка!»
«Боже, какая красивая Вера».
«Сладкая».
«Роскошная вы!»
«Наша прелесть».
«Обворожительная».
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