«Унылое говницо»: Маша Ефросинина показала, как выглядит после коронавируса

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками неожиданным видеороликом.

Маша Ефросинина показала, как выглядит после коронавируса instagram.com/mashaefrosinina

Читай также: «С первого раза»: Jerry Heil взорвала Сеть своим шпагатом

Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где продемонстрировала свое преображение. На кадрах знаменитость предстала без макияжа, с патчами под глазами и в домашней одежде. Затем кадр сменился, и телезвезда появилась с выразительным макияжем, укладкой и в стильной одежде.

Под публикацией Маша призналась, что после того, как переболела коронавирусом решила привести себя в порядок и впервые выйти на работу:

«Первый выход на работу после сами знаете чего! Оказывается, снять с себя унылое говницо- это таааакое счастье 🍾».

Поклонники восхитились красотой Ефросининой и поздравили ее с выздоровлением, рассыпавшись в комплиментах:

«Богиня! Это преступление быть такой красивой, талантливой, яркой, потрясающей!» «Вы лучшая! Очень красивая женщина». «С выздоровлением!» «Вы очень красивая и в патчах. С возвращением!» «Супер!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.