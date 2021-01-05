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«Унылое говницо»: Маша Ефросинина показала, как выглядит после коронавируса

Комментариев: 1
Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками неожиданным видеороликом.

Маша Ефросинина показала, как выглядит после коронавируса
Маша Ефросинина показала, как выглядит после коронавируса
instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где продемонстрировала свое преображение. На кадрах знаменитость предстала без макияжа, с патчами под глазами и в домашней одежде. Затем кадр сменился, и телезвезда появилась с выразительным макияжем, укладкой и в стильной одежде.

Под публикацией Маша призналась, что после того, как переболела коронавирусом решила привести себя в порядок и впервые выйти на работу:

«Первый выход на работу после сами знаете чего! Оказывается, снять с себя унылое говницо- это таааакое счастье 🍾».

Поклонники восхитились красотой Ефросининой и поздравили ее с выздоровлением, рассыпавшись в комплиментах:

«Богиня! Это преступление быть такой красивой, талантливой, яркой, потрясающей!»

«Вы лучшая! Очень красивая женщина».

«С выздоровлением!»

«Вы очень красивая и в патчах. С возвращением!»

«Супер!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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althu    05.01.2021, 14:26
Оценка:  0
althu
Мда, макияж огромная сила!
гость  (аноним)  05.01.2021, 13:35
Оценка:  0
гость
Кому нах. нужна эта старая шлёндра и тем более после болезни.
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