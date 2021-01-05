«Унылое говницо»: Маша Ефросинина показала, как выглядит после коронавируса
Читай также: «С первого раза»: Jerry Heil взорвала Сеть своим шпагатом
Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где продемонстрировала свое преображение. На кадрах знаменитость предстала без макияжа, с патчами под глазами и в домашней одежде. Затем кадр сменился, и телезвезда появилась с выразительным макияжем, укладкой и в стильной одежде.
Под публикацией Маша призналась, что после того, как переболела коронавирусом решила привести себя в порядок и впервые выйти на работу:
«Первый выход на работу после сами знаете чего! Оказывается, снять с себя унылое говницо- это таааакое счастье 🍾».
Поклонники восхитились красотой Ефросининой и поздравили ее с выздоровлением, рассыпавшись в комплиментах:
«Богиня! Это преступление быть такой красивой, талантливой, яркой, потрясающей!»
«Вы лучшая! Очень красивая женщина».
«С выздоровлением!»
«Вы очень красивая и в патчах. С возвращением!»
«Супер!»
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил