Американская модель Белла Хадид поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Белла Хадид показала роскошную фигуру в экстремальном мини instagram.com/bellahadid

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Популярная супермодель Белла Хадид на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото со своей подругой в честь ее Дня рождения. На кадрах девушки предстали в открытых купальниках, которые оголяют их стройные тела. Также Белла показала различные моменты из совместного отдыха звездных подруг, где девушки широко улыбаются, обнимаются и весело проводят время.

Под публикацией Хадид написала трогательное поздравление для своей подруги:

«Девушку я могу назвать дождем или светом, улыбкой или слезами. Всегда рядом со мной, но и со всеми, кому она нужна. Хотела бы я быть с тобой сегодня, но духом я всегда с тобой. С Днем Рождения сестра. Я посылаю тебе свою любовь к жизни».

Поклонникам понравились снимки подруг, и они осыпали их комплиментами в комментариях:

«Королевы». «Вы невероятные!» «Какая у тебя красивая подружка». «Такие сладкие фигуры».

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