Белла Хадид показала роскошную фигуру в экстремальном мини
Читай также: «С первого раза»: Jerry Heil взорвала Сеть своим шпагатом
Популярная супермодель Белла Хадид на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото со своей подругой в честь ее Дня рождения. На кадрах девушки предстали в открытых купальниках, которые оголяют их стройные тела. Также Белла показала различные моменты из совместного отдыха звездных подруг, где девушки широко улыбаются, обнимаются и весело проводят время.
Под публикацией Хадид написала трогательное поздравление для своей подруги:
«Девушку я могу назвать дождем или светом, улыбкой или слезами. Всегда рядом со мной, но и со всеми, кому она нужна. Хотела бы я быть с тобой сегодня, но духом я всегда с тобой. С Днем Рождения сестра. Я посылаю тебе свою любовь к жизни».
Поклонникам понравились снимки подруг, и они осыпали их комплиментами в комментариях:
«Королевы».
«Вы невероятные!»
«Какая у тебя красивая подружка».
«Такие сладкие фигуры».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил