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«Похожа на цыганку»: Светлана Лобода поразила своим внешним видом

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками неожиданным видеороликом.

Светлана Лобода поразила своим внешним видом
Светлана Лобода поразила своим внешним видом
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала закулисье съемочного процесса. На кадрах знаменитость предстала в сексуальных нарядах с длинными кудрявыми волосами и ярким макияжем. Артистка станцевала под свою новую песню и руководила операторами, чтобы в кадре выглядеть превосходно.

Под публикацией Светлана написала, что знает повышенный интерес фанатов к съемочному процессу, поэтому решила поделиться небольшим фрагментом:

«Мои дорогие, знаю, как вы любите посмотреть в самую суть, взглянуть на творческий процесс изнутри. Но я тоже слежу за вашим творчеством и внимательно отсматриваю все видео, которые вы публикуете в TikTok и Instagram с хештегом #moLOko».

Поклонники восхитились талантом и красотой Лободы, осыпав ее комплиментами в комментариях:

«Это большой труд быть такой 🔥».

«Светочка, ты проосто восхищаешь меня с каждым раазом! Красоотка!👏👏»

«Похожа на цыганку».

«Как шаманка».

«О Боже, я кайфую дивлячись на Вас😍».

«Просто супер 🔥🔥🔥».

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Источник: ivonа bigmir)net

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