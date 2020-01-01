«Похожа на цыганку»: Светлана Лобода поразила своим внешним видом
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала закулисье съемочного процесса. На кадрах знаменитость предстала в сексуальных нарядах с длинными кудрявыми волосами и ярким макияжем. Артистка станцевала под свою новую песню и руководила операторами, чтобы в кадре выглядеть превосходно.
Под публикацией Светлана написала, что знает повышенный интерес фанатов к съемочному процессу, поэтому решила поделиться небольшим фрагментом:
«Мои дорогие, знаю, как вы любите посмотреть в самую суть, взглянуть на творческий процесс изнутри. Но я тоже слежу за вашим творчеством и внимательно отсматриваю все видео, которые вы публикуете в TikTok и Instagram с хештегом #moLOko».
Поклонники восхитились талантом и красотой Лободы, осыпав ее комплиментами в комментариях:
«Это большой труд быть такой 🔥».
«Светочка, ты проосто восхищаешь меня с каждым раазом! Красоотка!👏👏»
«Похожа на цыганку».
«Как шаманка».
«О Боже, я кайфую дивлячись на Вас😍».
«Просто супер 🔥🔥🔥».
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