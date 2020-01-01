«С первого раза»: Jerry Heil взорвала Сеть своим шпагатом
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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное видео с отдыха в Буковеле. На кадрах знаменитость предстала в горнолыжном костюме и со шлемом на голове. Девушка показала, что из-за скользкого снега ее ноги сами разъезжались в разные стороны, поэтому ей удалось сесть на шпагат с первого раза.
Под публикацией Jerry Heil шутливо прокомментировала свою гибкость:
«#ШПАГАТ з першого разу! Хочеш теж так? Записуйся на курс «Одна нога тут, друга — там»🏽♀️
Проводити його буду особисто ще декілька днів в Буковелі! Т.я. ціни тут європейські, оплату на карту приймаю в 💶 відповідно 😍😄».
Поклонники восхитились растяжкой Jerry Heil, и осыпали ее приятными словами:
«Оце розтяжка!!!Класс!!!👏🔥»
«Круто!»
«Ваау! Молодец!»
«Шпагат классный».
«Ты просто чудо».
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