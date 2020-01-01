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«С первого раза»: Jerry Heil взорвала Сеть своим шпагатом

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Украинская певица Jerry Heil поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Jerry Heil взорвала Сеть своим шпагатом
Jerry Heil взорвала Сеть своим шпагатом
instagram.com/thejerryheil

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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное видео с отдыха в Буковеле. На кадрах знаменитость предстала в горнолыжном костюме и со шлемом на голове. Девушка показала, что из-за скользкого снега ее ноги сами разъезжались в разные стороны, поэтому ей удалось сесть на шпагат с первого раза.

Под публикацией Jerry Heil шутливо прокомментировала свою гибкость:

«#ШПАГАТ з першого разу! Хочеш теж так? Записуйся на курс «Одна нога тут, друга — там»🏽‍♀️
Проводити його буду особисто ще декілька днів в Буковелі! Т.я. ціни тут європейські, оплату на карту приймаю в 💶 відповідно 😍😄».

Поклонники восхитились растяжкой Jerry Heil, и осыпали ее приятными словами:

«Оце розтяжка!!!Класс!!!👏🔥»

«Круто!»

«Ваау! Молодец!»

«Шпагат классный».

«Ты просто чудо».

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Источник: ivonа bigmir)net

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