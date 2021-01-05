Бывшая жена Узелкова сверкнула своими оголенными ножками
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Популярная телеведущая Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала милый снимок. На кадре знаменитость предстала в голубой тунике, сидя на диване с чашкой в руках. Коротенький наряд оголил стройные ножки спортсменки. Домашний образ звездный тренер дополнила сдержанным макияжем и распущенными волосами.
Под публикацией Марина дала действенный совет фанатам, который сможет изменить их жизнь в лучшую сторону:
«Для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки существует очень простой и действенный способ - делать это каждый день на протяжении 21 дня. А дальше все происходит уже по привычке на автомате».
Поклонники поблагодарили Боржемскую за ценную информацию, рассыпавшись в комплиментах:
«Супер!»
«Спасибо вам за мотивацию».
«Ты неповторимая!»
«Крутая».
«Красотка».
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