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Бывшая жена Узелкова сверкнула своими оголенными ножками

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Бывшая жена Узелкова, Марина Боржемская, поделилась с подписчиками фото.

Бывшая жена Узелкова сверкнула своими оголенными ножками
Бывшая жена Узелкова сверкнула своими оголенными ножками
instagram.com/uzelkova.marina/

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Популярная телеведущая Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала милый снимок. На кадре знаменитость предстала в голубой тунике, сидя на диване с чашкой в руках. Коротенький наряд оголил стройные ножки спортсменки. Домашний образ звездный тренер дополнила сдержанным макияжем и распущенными волосами.

Под публикацией Марина дала действенный совет фанатам, который сможет изменить их жизнь в лучшую сторону:

«Для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки существует очень простой и действенный способ - делать это каждый день на протяжении 21 дня. А дальше все происходит уже по привычке на автомате».

Поклонники поблагодарили Боржемскую за ценную информацию, рассыпавшись в комплиментах:

«Супер!»

«Спасибо вам за мотивацию».

«Ты неповторимая!»

«Крутая».

«Красотка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  05.01.2021, 09:48
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гость
А пиздой оголенной не хочет сверкнуть?
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