«Не позорилась бы»: Лесю Никитюк раскритиковали за ее пение

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками неожиданным видеороликом.

Лесю Никитюк раскритиковали за ее пение instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм в разделе Stories опубликовала видео, где исполнила песню известной группы «Скрябін» - «Спи собі сама». На кадрах знаменитость предстала черной футболке, джинсах такого же цвета и ботинках. Леся решила продемонстрировать свои вокальные данные и исполнила пронзительную композицию в заведении, где играет живая музыка во время отдыха в Буковеле.

Стоит отметить, что девушка часто делится с фанатами моментами из творческой жизни, однако скрывает от лишних глаз свою личную жизнь.

Некоторые поклонники восхитились пением Никитюк, однако большинство фолловеров раскритиковали Лесю:

«Как по мне, середнячок». «Еще нужно походить к преподавателю по вокалу». «Не позорилась бы уже…» «Разочарована. В передачах «Кто сверху» гораздо лучше получается». «Посредственно». «Ужас».

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