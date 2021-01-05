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«Не позорилась бы»: Лесю Никитюк раскритиковали за ее пение

Комментариев: 2
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками неожиданным видеороликом.

Лесю Никитюк раскритиковали за ее пение
Лесю Никитюк раскритиковали за ее пение
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм в разделе Stories опубликовала видео, где исполнила песню известной группы «Скрябін» - «Спи собі сама». На кадрах знаменитость предстала черной футболке, джинсах такого же цвета и ботинках. Леся решила продемонстрировать свои вокальные данные и исполнила пронзительную композицию в заведении, где играет живая музыка во время отдыха в Буковеле.

Стоит отметить, что девушка часто делится с фанатами моментами из творческой жизни, однако скрывает от лишних глаз свою личную жизнь.

Некоторые поклонники восхитились пением Никитюк, однако большинство фолловеров раскритиковали Лесю:

«Как по мне, середнячок».

«Еще нужно походить к преподавателю по вокалу».

«Не позорилась бы уже…»

«Разочарована. В передачах «Кто сверху» гораздо лучше получается».

«Посредственно».

«Ужас».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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kvinta36    05.01.2021, 09:04
Оценка:  +5
kvinta36
Село! Оце твоя батьківщина!!! Там і співай у сортирі, а краще кричи занято!!!
гость  (аноним)  05.01.2021, 08:51
Оценка:  +1
гость
Типичная селючка.
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