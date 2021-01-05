«Не позорилась бы»: Лесю Никитюк раскритиковали за ее пение
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм в разделе Stories опубликовала видео, где исполнила песню известной группы «Скрябін» - «Спи собі сама». На кадрах знаменитость предстала черной футболке, джинсах такого же цвета и ботинках. Леся решила продемонстрировать свои вокальные данные и исполнила пронзительную композицию в заведении, где играет живая музыка во время отдыха в Буковеле.
Стоит отметить, что девушка часто делится с фанатами моментами из творческой жизни, однако скрывает от лишних глаз свою личную жизнь.
Некоторые поклонники восхитились пением Никитюк, однако большинство фолловеров раскритиковали Лесю:
«Как по мне, середнячок».
«Еще нужно походить к преподавателю по вокалу».
«Не позорилась бы уже…»
«Разочарована. В передачах «Кто сверху» гораздо лучше получается».
«Посредственно».
«Ужас».
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