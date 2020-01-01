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«Вот это мощь!»: 39-летняя Лилия Ребрик впечатлила фанатов своей растяжкой

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Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками фото с тренировки.

39-летняя Лилия Ребрик впечатлила фанатов своей растяжкой
39-летняя Лилия Ребрик впечатлила фанатов своей растяжкой
instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала фото и видео со спортивного зала. На кадрах знаменитость продемонстрировала гибкость своего тела, сев на шпагат. Также артистка показала, как качает пресс. 39-летняя звезда призналась, что приводит свое тело в норму после праздников и неполезной пищи.

Лилия призвала фанатов следить за фигурой и тренироваться дома, если нет возможности посещать тренажерный зал:

«Моя особиста порада - у перші дні після святкового релаксу не надто перенапружуйтесь на тренуваннях, все має бути в розумних рамках, але, сподіваюсь, прес ще кожному під силу, не потонув він там у салатах!?  Головне - дбайте про своє тіло у ці «важкі» для нього святкові дні!»

Поклонники восхитились гибкостью Ребрик, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Молодец!»

«Вот неугомонная зажигалочка».

«Какая вы молодец! Обожаю».

«Вот это мощь! У меня просто нет слов».

«Ого шпагат! Куда там Волочковой до вашего шпагата».

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Источник: ivonа bigmir)net

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