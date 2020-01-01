«Вот это мощь!»: 39-летняя Лилия Ребрик впечатлила фанатов своей растяжкой
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Популярная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала фото и видео со спортивного зала. На кадрах знаменитость продемонстрировала гибкость своего тела, сев на шпагат. Также артистка показала, как качает пресс. 39-летняя звезда призналась, что приводит свое тело в норму после праздников и неполезной пищи.
Лилия призвала фанатов следить за фигурой и тренироваться дома, если нет возможности посещать тренажерный зал:
«Моя особиста порада - у перші дні після святкового релаксу не надто перенапружуйтесь на тренуваннях, все має бути в розумних рамках, але, сподіваюсь, прес ще кожному під силу, не потонув він там у салатах!? Головне - дбайте про своє тіло у ці «важкі» для нього святкові дні!»
Поклонники восхитились гибкостью Ребрик, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Молодец!»
«Вот неугомонная зажигалочка».
«Какая вы молодец! Обожаю».
«Вот это мощь! У меня просто нет слов».
«Ого шпагат! Куда там Волочковой до вашего шпагата».
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