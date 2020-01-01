Слишком горячо: Снежана Бабкина показала фото в одних стрингах

Сергей Бабкин сфотографировал жену в пикантной позе во время занятий йогой.

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина, танцовщица и актриса Снежана Бабкина показала поклонникам откровенную фотографию, которую ранее стеснялась выкладывать.

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Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 35-летняя артистка показала кадр, который муж сделал без ее ведома. На снимке запечатлен момент, когда Снежана занималась йогой. Пикантности фото добавляет то, что Бабкина позировала топлес. Из одежды на ней были только черные стринги.

“Фото не постановочное. Это моя йога и неожиданный муж“, – прокомментировала снимок Снежана.

Снежана Бабкина показала фото в одних стрингах instagram.com/snezhana_babkina

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