Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Слишком горячо: Снежана Бабкина показала фото в одних стрингах

Комментариев: 0
Сергей Бабкин сфотографировал жену в пикантной позе во время занятий йогой.
Слишком горячо: Снежана Бабкина показала фото в одних стрингах
Слишком горячо: Снежана Бабкина показала фото в одних стрингах
instagram.com/snezhana_babkina

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина, танцовщица и актриса Снежана Бабкина показала поклонникам откровенную фотографию, которую ранее стеснялась выкладывать.

Читай также: Наоми Кэмпбелл запостила фото поцелуя с подружкой-супермоделью

Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 35-летняя артистка показала кадр, который муж сделал без ее ведома. На снимке запечатлен момент, когда Снежана занималась йогой. Пикантности фото добавляет то, что Бабкина позировала топлес. Из одежды на ней были только черные стринги.

“Фото не постановочное. Это моя йога и неожиданный муж“, – прокомментировала снимок Снежана.

Снежана Бабкина показала фото в одних стрингах
Снежана Бабкина показала фото в одних стрингах
instagram.com/snezhana_babkina

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Снежана Бабкина, топлес
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь