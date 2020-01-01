Слишком горячо: Снежана Бабкина показала фото в одних стрингах
Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина, танцовщица и актриса Снежана Бабкина показала поклонникам откровенную фотографию, которую ранее стеснялась выкладывать.
Читай также: Наоми Кэмпбелл запостила фото поцелуя с подружкой-супермоделью
Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 35-летняя артистка показала кадр, который муж сделал без ее ведома. На снимке запечатлен момент, когда Снежана занималась йогой. Пикантности фото добавляет то, что Бабкина позировала топлес. Из одежды на ней были только черные стринги.
“Фото не постановочное. Это моя йога и неожиданный муж“, – прокомментировала снимок Снежана.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- “Очень даже секси“: Фреймут показала, какой наряд ей подобрал муж
- Ей точно 54 года? Сальма Хайек запостила фото в бикини
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил