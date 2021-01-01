Звездное семейство позировало в стильных пижамах на фоне елки.

Павел Зибров поделился новогодним фото с женой и дочерью instagram.com/pavlo_zibrov

Народный артист Украины, известный певец и актер Павел Зибров очаровал пользователей Сети новогодней семейной фотографией. На своей странице в Инстаграм он запостил кадр с женой и дочерью.

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На праздничном снимке звездное семейство позировало в стильных пижамах на фоне новогодней елки. 63-летний Павел примерял светлую футболку с изображением своего лица и черный костюм. А его 61-летняя супруга и 23-летняя дочь были одеты черно-белые наряды.

“Бажаємо, щоб у 2021 році в кожній домівці була радість, удача, щастя, мир, кохання та міцне здоров’я! Хай Новий рік буде наповнений яскравими фарбами, спілкуванням з близькими, приємними враженнями, подорожами і радісними подіями! Здійснення мрій і втілення в життя всіх заповітних бажань!🎄🎉🥂“, - подписал снимок Зибров.

Павел Зибров поделился новогодним фото с женой и дочерью instagram.com/pavlo_zibrov

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