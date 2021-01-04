Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия оголила бюст в новой фотосессии
Певица Вера Кекелия запостила в Инстаграм яркие кадры в розовом платье.
Звезда шоу “Женский квартал“, ведущая “Життя відомих людей“, участница вокального проекта “Голос країни“ и Нацотбора на “Евровидение 2019“ Вера Кекелия поделились с поклонниками яркими кадрами из фотосессии ушедшего года.
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На своей странице в Инстаграм 34-летняя знаменитость опубликовала снимки, где позировала в длинном розовом платье с рукавами-фонариками. Наряд оголил плечи и пышную грудь Кекелии. В роли фотографа выступила еще одна звезда “Женского квартала“ Марта Адамчук.
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