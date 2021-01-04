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Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия оголила бюст в новой фотосессии

Комментариев: 2
Певица Вера Кекелия запостила в Инстаграм яркие кадры в розовом платье.
Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия оголила бюст в новой фотосессии
Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия оголила бюст в новой фотосессии
instagram.com/kekeliavera

Звезда шоу “Женский квартал“, ведущая “Життя відомих людей“, участница вокального проекта “Голос країни“ и Нацотбора на “Евровидение 2019“ Вера Кекелия поделились с поклонниками яркими кадрами из фотосессии ушедшего года.

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На своей странице в Инстаграм 34-летняя знаменитость опубликовала снимки, где позировала в длинном розовом платье с рукавами-фонариками. Наряд оголил плечи и пышную грудь Кекелии. В роли фотографа выступила еще одна звезда “Женского квартала“ Марта Адамчук.

Звезда
Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия оголила бюст в новой фотосессии
instagram.com/kekeliavera
Звезда
Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия оголила бюст в новой фотосессии
instagram.com/kekeliavera
Звезда
Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия оголила бюст в новой фотосессии
instagram.com/kekeliavera
Звезда
Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия оголила бюст в новой фотосессии
instagram.com/kekeliavera

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Теги: Вера Кекелия
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.01.2021, 16:45
Оценка:  0
гость
И эта Хуелия туда же.
гость  (аноним)  04.01.2021, 16:40
Оценка:  0
гость
Фу бля. Какое отвратительное eбало.
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