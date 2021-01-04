Певица Вера Кекелия запостила в Инстаграм яркие кадры в розовом платье.

Звезда шоу “Женский квартал“, ведущая “Життя відомих людей“, участница вокального проекта “Голос країни“ и Нацотбора на “Евровидение 2019“ Вера Кекелия поделились с поклонниками яркими кадрами из фотосессии ушедшего года.

Читай также: Ей точно 54 года? Сальма Хайек запостила фото в бикини

На своей странице в Инстаграм 34-летняя знаменитость опубликовала снимки, где позировала в длинном розовом платье с рукавами-фонариками. Наряд оголил плечи и пышную грудь Кекелии. В роли фотографа выступила еще одна звезда “Женского квартала“ Марта Адамчук.

Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия оголила бюст в новой фотосессии instagram.com/kekeliavera

Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия оголила бюст в новой фотосессии instagram.com/kekeliavera

Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия оголила бюст в новой фотосессии instagram.com/kekeliavera

Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия оголила бюст в новой фотосессии instagram.com/kekeliavera

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.