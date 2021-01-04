Ей точно 54 года? Сальма Хайек запостила фото в бикини
Голливудская звезда Сальма Хайек позировала в бассейне.
Номинантка на “Оскар“, американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек в очередной раз продемонстрировала фанам идеальные формы в пляжном наряде.
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На своей странице в Инстаграм 54-летняя звезда фильмов “Фрида“, “Одноклассники“ и “Телохранитель киллера“ обнародовала пикантный снимок, где она позировала в бассейне в раздельном купальнике коричневого цвета и солнцезащитных очках.
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