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Ей точно 54 года? Сальма Хайек запостила фото в бикини

Комментариев: 2
Голливудская звезда Сальма Хайек позировала в бассейне.
Ей точно 54 года? Сальма Хайек запостила фото в бикини
Ей точно 54 года? Сальма Хайек запостила фото в бикини
Getty Images

Номинантка на “Оскар“, американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек в очередной раз продемонстрировала фанам идеальные формы в пляжном наряде.

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На своей странице в Инстаграм 54-летняя звезда фильмов “Фрида“, “Одноклассники“ и “Телохранитель киллера“ обнародовала пикантный снимок, где она позировала в бассейне в раздельном купальнике коричневого цвета и солнцезащитных очках.

Сальма Хайек показала фото в купальнике
Сальма Хайек показала фото в купальнике
instagram.com/salmahayek

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Теги: Сальма Хайек
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.01.2021, 16:39
Оценка:  0
гость
Выглядит как Полякова , Каменских и компания, те дуры - просто не знают что выглядят на 50лет ))
гость  (аноним)  04.01.2021, 16:38
Оценка:  0
гость
Ну а сколько ? Видно что тётке за 50 уже не первый год.
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