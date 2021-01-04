Неожиданно: Настя Каменских показала, кто ее лучшая подруга
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где показала своего близкого человека. На кадре знаменитость позирует в компании жены Позитива на фоне новогодней елки. Звездная подруга положила свою голову на плечо артистки, и они улыбаясь посмотрели в камеру. Как оказалось, Настя больше 14 лет дружит с женой Позитива.
Под публикацией Каменских написала трогательный пост, где поблагодарила девушку за дружбу:
«Спасибо Вселенной за мою подругу 🙏
Такую другую и особенную, и одновременно похожую на меня!⠀
Уже больше 14 лет не можем наговориться и насмеяться друг с другом!
Люблю».
Поклонники восхитились милым снимком, и рассыпались в комплиментах:
«Красоточки!»
«Какие хорошенькие».
«Как две сестрички».
«Супер! Вы крутые».
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