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Неожиданно: Настя Каменских показала, кто ее лучшая подруга

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками личным фото.

Настя Каменских показала, кто ее лучшая подруга
Настя Каменских показала, кто ее лучшая подруга
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где показала своего близкого человека. На кадре знаменитость позирует в компании жены Позитива на фоне новогодней елки. Звездная подруга положила свою голову на плечо артистки, и они улыбаясь посмотрели в камеру. Как оказалось, Настя больше 14 лет дружит с женой Позитива.

Под публикацией Каменских написала трогательный пост, где поблагодарила девушку за дружбу:

«Спасибо Вселенной за мою подругу 🙏
Такую другую и особенную, и одновременно похожую на меня!⠀
Уже больше 14 лет не можем наговориться и насмеяться друг с другом!
Люблю».

Поклонники восхитились милым снимком, и рассыпались в комплиментах:

«Красоточки!»

«Какие хорошенькие».

«Как две сестрички».

«Супер! Вы крутые».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.01.2021, 16:39
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