Неожиданно: Настя Каменских показала, кто ее лучшая подруга

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками личным фото.

Настя Каменских показала, кто ее лучшая подруга instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где показала своего близкого человека. На кадре знаменитость позирует в компании жены Позитива на фоне новогодней елки. Звездная подруга положила свою голову на плечо артистки, и они улыбаясь посмотрели в камеру. Как оказалось, Настя больше 14 лет дружит с женой Позитива.

Под публикацией Каменских написала трогательный пост, где поблагодарила девушку за дружбу:

«Спасибо Вселенной за мою подругу 🙏

Такую другую и особенную, и одновременно похожую на меня!⠀

Уже больше 14 лет не можем наговориться и насмеяться друг с другом!

Люблю».

Поклонники восхитились милым снимком, и рассыпались в комплиментах:

«Красоточки!» «Какие хорошенькие». «Как две сестрички». «Супер! Вы крутые».

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