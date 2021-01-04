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Ноги от ушей: Оля Полякова поразила фанатов своим внешним видом

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Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками фото с концерта.

Оля Полякова поразила фанатов своим внешним видом
Оля Полякова поразила фанатов своим внешним видом
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в эффектном наряде. На кадрах знаменитость позирует на сцене в боди, обтягивающих блестящих штанах и ботинках на каблуках. Силуэтная одежда подчеркнула стройную фигуру артистки, выделив пышную грудь и длинные ноги. Образ звезда дополнила массивным аксессуаром на голове, розовыми волосами и ярким макияжем.

Стоит отметить, что Полякова часто радует фанатов не только творческими публикациями, но и семейными моментами. За жизнью певицы следят больше двух миллионов пользователей, а ее фото становятся одними из самых обсуждаемых.

Поклонники восхитились концертным нарядом Оли Поляковой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«👍😍Как всегда самая лучшая👏👏👏».

«Королева👑».

«Олюшка!!!Ты настоящая!!!Любим Тебя красуня!!!!🔥🔥🔥❤️❤️❤️»

«Ты богиня!»

«Это было супер».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  04.01.2021, 13:39
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pусский
Я пёрнул от возбуждения, гы-гы-гы!
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