Ноги от ушей: Оля Полякова поразила фанатов своим внешним видом
Читай также: Дикая парочка: Лилия Ребрик зажгла со своим мужем не по-детски
Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в эффектном наряде. На кадрах знаменитость позирует на сцене в боди, обтягивающих блестящих штанах и ботинках на каблуках. Силуэтная одежда подчеркнула стройную фигуру артистки, выделив пышную грудь и длинные ноги. Образ звезда дополнила массивным аксессуаром на голове, розовыми волосами и ярким макияжем.
Стоит отметить, что Полякова часто радует фанатов не только творческими публикациями, но и семейными моментами. За жизнью певицы следят больше двух миллионов пользователей, а ее фото становятся одними из самых обсуждаемых.
Поклонники восхитились концертным нарядом Оли Поляковой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«👍😍Как всегда самая лучшая👏👏👏».
«Королева👑».
«Олюшка!!!Ты настоящая!!!Любим Тебя красуня!!!!🔥🔥🔥❤️❤️❤️»
«Ты богиня!»
«Это было супер».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Регина Тодоренко в бикини шокировала “отсутствием груди“
- Мишель Андраде потрясла ягодицами перед камерой
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил