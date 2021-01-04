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Катя Осадчая восхитила фанатов своими умениями на катке

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Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками фото с катка.

Катя Осадчая восхитила фанатов своими умениями на катке
Катя Осадчая восхитила фанатов своими умениями на катке
instagram.com/kosadcha

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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото, где продемонстрировала, как проводит свободное время. На кадрах знаменитость предстала в шапке, желтой объемной куртке и черных расклешенных штанах. Телезвезда позировала на льду в коньках. По словам Кати, на каток она отправилась не только с мужем, а и с друзьями. Более того, Осадчая призналась, что с детства мечтает освоить фигурное катание:

«В дитинстві батьки віддали мене на фігурне катання, до сьогодні шкодую, що ці заняття на довго не затрималися в моєму розкладі, музика і танці стали в пріоритеті. Але стояти, їздити і падати 😅 мене встигли навчили і це залишилося на все життя. До речі, фігурному катанню вчать дорослих і це ще одна моя мрія, після французької».

Поклонники восхитились Катей, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Такі класні фото❤️😻🤗🔥😍😘».

«Катя, ты супер!»

«Прекрасная!»

«Класс».

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Источник: ivonа bigmir)net

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