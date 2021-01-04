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Дикая парочка: Лилия Ребрик зажгла со своим мужем не по-детски

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Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками страстным танцем.

Лилия Ребрик зажгла со своим мужем не по-детски
Лилия Ребрик зажгла со своим мужем не по-детски
instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где станцевала со своим мужем. На кадрах знаменитость предстала в силуэтном платье на тонких бретельках небесно-голубого цвета. Обтягивающий наряд декорирован бахромой, что придает образу легкости. Эффектный облик Лилия дополнила выразительным макияжем и распущенными волосами. Звездный муж Андрей Дикий закружил свою возлюбленную в страстном танце, где они прижимались к друг к другу, демонстрируя любовь.

Под публикацией Ребрик призвала фанатов станцевать вместе с ними легкие движения, чтобы поскорее прийти в форму после праздников:

«Розвантажувальні дні. День другий. Супчиком підбадьорились? Сьогодні пропоную розтрусити всі салати-шоколади-бутерброди! Біжіть танцювати! Від нас із @andrii_dykyi традиційно - дуже простий танець, який легко повторити кожному ❤️».

Поклонники восхитились зажигательным танцем звездной семьи, и осыпали их комплиментами в комментариях:

«Лиля, восхищаюсь вашей энергией 👍 видимо по ночам пьете кровь девственниц 😄».

«Коли на танці з зірками? Було б дуже круто бачити Вашу сімейну пару! 💋»

«Красунчики... Щастя вам і завжди шаленого того кохання... 💕»

«Вы очень прекрасная пара. Такие милые и позитивные. Я восхищаюсь Вами».

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Источник: ivonа bigmir)net

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