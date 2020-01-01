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Мисс "самая пышная грудь" и мисс "самые объемные скулы" засветились вместе

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Рекордсменка Украины Мила Кузнецова провела время с эпатажной блогером .

Кузнецова засветилась вместе с Джаст Квин
Кузнецова засветилась вместе с Джаст Квин
instagram.com

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Две самые эпатажные украинские знаменитости провели вместе праздничный вечер. Рекордсменка Мила Кузнецова, которой дали диплом за самую большую натуральную грудь в Украине, встретилась с блогером Джаст Квин (Just Queen).
Видео девушки добавили в Инста-сториз.

В кадре видно, что эксцентричная блогер, которую знают, как девушку с самыми большими скулами, и “мисс пышный бюст“ гуляют, празднуют в кафе - и прекрасно проводят время. 

Джаст Квин выпивали с Кузнецовой
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Теги: Мила Кузнецова, грудь, блогер, большая грудь, скулы
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Источник: Ivonа bigmir)net

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