Мисс "самая пышная грудь" и мисс "самые объемные скулы" засветились вместе

Рекордсменка Украины Мила Кузнецова провела время с эпатажной блогером .

Кузнецова засветилась вместе с Джаст Квин instagram.com

Читай также: Подросли? Самая пышногрудая украинка не вместила грудь в тесноватый купальник

Две самые эпатажные украинские знаменитости провели вместе праздничный вечер. Рекордсменка Мила Кузнецова, которой дали диплом за самую большую натуральную грудь в Украине, встретилась с блогером Джаст Квин (Just Queen).

Видео девушки добавили в Инста-сториз.

В кадре видно, что эксцентричная блогер, которую знают, как девушку с самыми большими скулами, и “мисс пышный бюст“ гуляют, празднуют в кафе - и прекрасно проводят время.

Джаст Квин выпивали с Кузнецовой 0:00 / 00:06

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.