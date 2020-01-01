Мисс "самая пышная грудь" и мисс "самые объемные скулы" засветились вместе
Рекордсменка Украины Мила Кузнецова провела время с эпатажной блогером .
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Две самые эпатажные украинские знаменитости провели вместе праздничный вечер. Рекордсменка Мила Кузнецова, которой дали диплом за самую большую натуральную грудь в Украине, встретилась с блогером Джаст Квин (Just Queen).
Видео девушки добавили в Инста-сториз.
В кадре видно, что эксцентричная блогер, которую знают, как девушку с самыми большими скулами, и “мисс пышный бюст“ гуляют, празднуют в кафе - и прекрасно проводят время.
Джаст Квин выпивали с Кузнецовой
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