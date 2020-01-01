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Лобода надела под елку юбку, которая ничего не прикрывает

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Певица Светлана Лобода показала очень длинные ноги в экстремальном мини .

Лобода показала длинные ноги в мини
Лобода показала длинные ноги в мини
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода показала новогодние фото и покорила сеть. Звезда снялась под елкой в экстремальном мини.

Фото Ло добавила в Инстаграм.

В кадре певица появляется в коротеньком розовом платье. На нескольких фото Ло позирует со старшей дочкой Евой. 

Новогодние праздники - то самое время когда можно полностью раствориться в родных и близких, принадлежать только своей семье, купаться в их любви, наслаждаться нежностью детей❤️
Ева уже совсем взрослая и очень самостоятельная. и конечно, какое платье надеть она решает сама☺️
В этом году она по традиции выбрала наряд в любимом @daniel_boutique 🕊
🕊
Будьте красивыми, наряжайтесь не ради кого-то, а ради себя. ведь если вы себе нравитесь, вы улыбаетесь ... а в вашу улыбку невозможно не влюбиться☺️☺️😁 - написала Лобода.

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Теги: LOBODA, Светлана Лобода, ноги, фигура звезд, бедра
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Источник: Ivonа bigmir)net

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