Бледное лицо и тонкие брови: Одесская Барби показала, как выглядит без мейкапа
Инста-дива Валерия Лукьянова записала видео, в котором появилась без привычного макияжа .
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Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которая более известна как Одесская Барби, показала лицо без макияжа.
Девушка записала новое видео, рассказав о эко-питании и духовных практиках.
Ролик Лукьянова выставила в Инстаграм.
Валерия позирует с распущенными волосами и почти без мейкапа. Привлекают внимание крупные глаза Валерии, в то время как брови кажутся непривычно тонкими и невыразительными, а кожа слишком бледной.
Практика которая изменила мою жизнь, - написала Лукьянова.
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