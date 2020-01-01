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Бледное лицо и тонкие брови: Одесская Барби показала, как выглядит без мейкапа

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Инста-дива Валерия Лукьянова записала видео, в котором появилась без привычного макияжа .

Валерия Лукьянова показала лицо без макияжа
Валерия Лукьянова показала лицо без макияжа
instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которая более известна как Одесская Барби, показала лицо без макияжа. 

Девушка записала новое видео, рассказав о эко-питании и духовных практиках.

Ролик Лукьянова выставила в Инстаграм.

Валерия позирует с распущенными волосами и почти без мейкапа. Привлекают внимание крупные глаза Валерии, в то время как брови кажутся непривычно тонкими и невыразительными, а кожа слишком бледной.

Практика которая изменила мою жизнь, - написала Лукьянова.

Валерия Лукьянова показала лицо без макияжа
Валерия Лукьянова показала лицо без макияжа
instagram.com/valeria_lukyanova21

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Теги: Валерия Лукьянова, Одесская Барби, без макияжа
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Источник: Ivonа bigmir)net

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