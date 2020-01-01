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"Миллион слоев фотошопа": Интимное фото Седоковой раскритиковали в сети

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Певица Анна Седокова выставила снимок на руках у молодого мужа и разозлила сеть.

Седокова в микротрусиках разозлила сеть
Седокова в микротрусиках разозлила сеть
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова разозлила сеть пикантным фото. Знаменитость снялась в эротическом белье на руках у мужа Яниса Тиммы.

Фото Анна выставила в Инстаграм.

В кадре она появилась в ярко-синем бельевом комплекте с чулками и микро-трусиками.

Седокова взобралась на колени к своему молодому супругу и позирует спиной к камере. Акцент сделан на пышные ягодицы Анны.

Плохая новость в том, что время летит незаметно. Хорошая новость в том, что вы пилот - написала Седокова.

Седокова в микротрусиках разозлила сеть
Седокова в микротрусиках разозлила сеть
instagram.com/annasedokova

Фолловеры прокомментировали фото. Некоторые отметили, что выставлять такие снимки не стоило бы.

  • Красиво конечно, но это очень интимное, поэтому совершенно не к месту
  • Миллион слоев фотошопа😂
  • Дети Анны смотрят и радуются счастью мамы
  • Аня(((Ну новый год же. К чему это - написали в сети.

Седокова в микротрусиках разозлила сеть
Седокова в микротрусиках разозлила сеть
instagram.com/annasedokova

Седокова в микротрусиках разозлила сеть
Седокова в микротрусиках разозлила сеть
instagram.com/annasedokova

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Теги: Анна Седокова, фото в белье, ягодицы, пикантное фото звезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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