"Миллион слоев фотошопа": Интимное фото Седоковой раскритиковали в сети
Певица Анна Седокова выставила снимок на руках у молодого мужа и разозлила сеть.
Читай также: Молодая жена Виктора Павлика кардинально сменила имидж
Певица Анна Седокова разозлила сеть пикантным фото. Знаменитость снялась в эротическом белье на руках у мужа Яниса Тиммы.
Фото Анна выставила в Инстаграм.
В кадре она появилась в ярко-синем бельевом комплекте с чулками и микро-трусиками.
Седокова взобралась на колени к своему молодому супругу и позирует спиной к камере. Акцент сделан на пышные ягодицы Анны.
Плохая новость в том, что время летит незаметно. Хорошая новость в том, что вы пилот - написала Седокова.
Фолловеры прокомментировали фото. Некоторые отметили, что выставлять такие снимки не стоило бы.
- Красиво конечно, но это очень интимное, поэтому совершенно не к месту
- Миллион слоев фотошопа😂
- Дети Анны смотрят и радуются счастью мамы
- Аня(((Ну новый год же. К чему это - написали в сети.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил