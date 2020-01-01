Молодая жена Виктора Павлика кардинально сменила имидж

Арт-директор Екатерина Репяхова показала стильную прическу и наряд .

Жена Павлика засветилась в стильном образе instagram.com/repyahovakate

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Молодая жена певца Виктора Павлика - и по совместительству его арт-директор - Екатерина Репяхова (Павлик) показала стильный образ. Девушка снялась в эффектном наряде с необычной прической.

Фото Екатерина добавила в Инстаграм.

В кадре Катя Павлик, которая почти всегда предпочитает нейтральные цвета и спокойный макияж, появилась в ярком наряде с эффектным мейкапом. Волосы девушки уложены слоями и собраны на затылке. Позирует Екатерина на фоне елки.

Вчера было самое лучшее празднование Нового Года в моей жизни🙏🏻💕

Семья, подарки, улыбки🎁

Такое спокойствие и тепло на душе.

Я очень счастлива и сильно люблю своих родных и друзей❤️ - написала Екатерина.

Жена Павлика засветилась в стильном образе instagram.com/repyahovakate

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