Молодая жена Виктора Павлика кардинально сменила имидж
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Молодая жена певца Виктора Павлика - и по совместительству его арт-директор - Екатерина Репяхова (Павлик) показала стильный образ. Девушка снялась в эффектном наряде с необычной прической.
Фото Екатерина добавила в Инстаграм.
В кадре Катя Павлик, которая почти всегда предпочитает нейтральные цвета и спокойный макияж, появилась в ярком наряде с эффектным мейкапом. Волосы девушки уложены слоями и собраны на затылке. Позирует Екатерина на фоне елки.
Вчера было самое лучшее празднование Нового Года в моей жизни🙏🏻💕
Семья, подарки, улыбки🎁
Такое спокойствие и тепло на душе.
Я очень счастлива и сильно люблю своих родных и друзей❤️ - написала Екатерина.
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