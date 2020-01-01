"Бомба-ракета": Экс-супруга молодого мужа Седоковой снялась топлес
Бывшая жена баскетболиста Яниса Тиммы показала горячие кадры в Instagram.
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Бывшая жена молодого супруга певицы Анны Седоковой показала "пожар" в сети. Девушка, которая долгое время была замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, снялась топлес.
Фото Сана Тимма выставила в Инстаграм.
В кадре она появилась в сером брючном костюме. Сана позирует без бюстгальтера, прикрывая грудь рукой.
Фолловеры написали в сети, что Сана просто "бомба-ракета" и наставили ей лаков.
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