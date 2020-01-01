Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Бомба-ракета": Экс-супруга молодого мужа Седоковой снялась топлес

Комментариев: 0
Бывшая жена баскетболиста Яниса Тиммы показала горячие кадры в Instagram.

Бывшая жена Яниса Тиммы показала откровенное фото
Бывшая жена Яниса Тиммы показала откровенное фото
instagram.com/sana_timma

Читай также: Тушите пожар! Экс-супруга молодого мужа Седоковой показала горячие фото

Бывшая жена молодого супруга певицы Анны Седоковой показала "пожар" в сети. Девушка, которая долгое время была замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, снялась топлес.

Фото Сана Тимма выставила в Инстаграм.

В кадре она появилась в сером брючном костюме. Сана позирует без бюстгальтера, прикрывая грудь рукой.

Бывшая жена Яниса Тиммы показала откровенное фото
Бывшая жена Яниса Тиммы показала откровенное фото
instagram.com/sana_timma

Фолловеры написали в сети, что Сана просто "бомба-ракета" и наставили ей лаков. 

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Седокова, Янис Тимма, топлес
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь