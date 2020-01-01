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Подросли? Самая пышногрудая украинка не вместила грудь в тесноватый купальник

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Модель Мила Кузнецова поделилась пляжным фото и покорила сеть .

Мила Кузнецова не удержала пышную грудь в купальнике
Мила Кузнецова не удержала пышную грудь в купальнике
instagram.com/mila_kuznetsova10

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Самая пышногрудая модель Украины показала бюст крупным планом. Рекордсменка Мила Кузнецова сфотографировалась в купальнике, которой полностью прижал ее пышные формы.

Фото Мила виставила в instagram.

В кадре она позирует в бассейне в красном купальнике. Грудь девушки не вместилась в тесноватый наряд.

🎄🧨🎉🍾🥂🤗
Желаю много солнечных дней, здоровья и хороших людей рядом! Пусть 2021 год принесет вам только приятные моменты жизни! - написала Мила.

Мила Кузнецова не удержала пышную грудь в купальнике
Мила Кузнецова не удержала пышную грудь в купальнике
instagram.com/mila_kuznetsova10

Напомним, что раннее Мила Кузнецова получила диплом как украинка с самой большой натуральной грудью. Когда рекорд зафиксировали, грудь красотки была 13 размера, но позднее Мила призналась, что бюст “подрос“ до 15.

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Теги: Мила Кузнецова, грудь, модель, большая грудь
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Источник: Ivonа bigmir)net

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