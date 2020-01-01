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"Беременна?": Новая жена Остапчука вызвала обсуждения новогодним фото

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Шоумен Владимир Остапчук показал фото с женой и взбудоражил сеть .

Остапчук показал атмосферное фото с женой
Остапчук показал атмосферное фото с женой
instagram.com/vova_ostapchuk

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Ведущий, шоумен Владимир Остапчук показал праздничное фото с женой Кристиной Горняк. Пара снялась рядом с новогодними елками.

Фото Владимир выставил в Инстаграм.

В кадре они с супругой позируют у камина, рядом с которым стоят несколько наряженных елок. Остапчук, одетый в костюм, обнимает Кристину за талию. 

С Новым 2021 годом от Ostapchuk Family ❤️😘 - написал шоумен.

Остапчук показал атмосферное фото с женой
Остапчук показал атмосферное фото с женой
instagram.com/vova_ostapchuk

Фолловеры написали, что Остапчуки отличная пара и предположили, что Кристина “в положении“. 

  • Мабуть вагітна👏
  • Які схожі одна на одну ваші жінки
  • С Новым годом Вас Остапчуки
  • 👍👍👍 будьте счастливы, Вы хорошки неимоверные!!!
  • Какие вы красивые!!! Обожаю вас 😍 - написали в сети.

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Теги: Владимир Остапчук, Кристина Горняк, брак, беременна, новый год
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Источник: Ivonа bigmir)net

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