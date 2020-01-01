"Беременна?": Новая жена Остапчука вызвала обсуждения новогодним фото
Шоумен Владимир Остапчук показал фото с женой и взбудоражил сеть .
Читай также: Избранник прокатил “холостячку“ Мишину - она записала эмоциональное видео
Ведущий, шоумен Владимир Остапчук показал праздничное фото с женой Кристиной Горняк. Пара снялась рядом с новогодними елками.
Фото Владимир выставил в Инстаграм.
В кадре они с супругой позируют у камина, рядом с которым стоят несколько наряженных елок. Остапчук, одетый в костюм, обнимает Кристину за талию.
С Новым 2021 годом от Ostapchuk Family ❤️😘 - написал шоумен.
Фолловеры написали, что Остапчуки отличная пара и предположили, что Кристина “в положении“.
- Мабуть вагітна👏
- Які схожі одна на одну ваші жінки
- С Новым годом Вас Остапчуки
- 👍👍👍 будьте счастливы, Вы хорошки неимоверные!!!
- Какие вы красивые!!! Обожаю вас 😍 - написали в сети.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил