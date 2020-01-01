"Беременна?": Новая жена Остапчука вызвала обсуждения новогодним фото

Шоумен Владимир Остапчук показал фото с женой и взбудоражил сеть .

Остапчук показал атмосферное фото с женой instagram.com/vova_ostapchuk

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Ведущий, шоумен Владимир Остапчук показал праздничное фото с женой Кристиной Горняк. Пара снялась рядом с новогодними елками.

Фото Владимир выставил в Инстаграм.

В кадре они с супругой позируют у камина, рядом с которым стоят несколько наряженных елок. Остапчук, одетый в костюм, обнимает Кристину за талию.

С Новым 2021 годом от Ostapchuk Family ❤️😘 - написал шоумен.

Остапчук показал атмосферное фото с женой instagram.com/vova_ostapchuk

Фолловеры написали, что Остапчуки отличная пара и предположили, что Кристина “в положении“.

Мабуть вагітна👏

Які схожі одна на одну ваші жінки

С Новым годом Вас Остапчуки

👍👍👍 будьте счастливы, Вы хорошки неимоверные!!!

Какие вы красивые!!! Обожаю вас 😍 - написали в сети.

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