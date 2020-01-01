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Избранник прокатил "холостячку" Мишину - она записала эмоциональное видео

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Актриса Ксения Мишина показала экстремальное видео из Карпат .

Мишина показала досуг с любимым - она
Мишина показала досуг с любимым - она "визжит" от счастья
instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса театра и кино Ксения Мишина стала главной героиней шоу “Холостячка“. Из всех претендентов на проекте Мишина выбрала шоумена Александра Эллерта и продолжает с ним отношения. Недавно пара уехала на отдых в Буковель и делится позитивными фото и видео. 

Новый ролик появился в Инстаграм.

Ксения Мишина показала, как они с любимым катаются на “американских горках“. В кадре актриса забавно реагирует на происходящее - она буквально “пищит“ от радости. Александр на заднем плане загадочно улыбается.

В описании Ксения призналась в любви Эллерту. 

Ну что, мои дорогие, с Наступающим 2021!

До сих пор не верится, что эти цифры, казавшиеся когда-то далеким и загадочным будущим это наше сегодня.

Год был не простым, но многому нас научил. Замедляться и ценить простое человеческое счастье.

В этом году у меня произошло много важных событий и в карьере и в личной жизни, люблю тебя @ellert_a ... Занялась духовными практиками и в целом сильно изменила свои привычки и убеждения.

Мы не знаем, какой будет следующий год, но я точно знаю, каким бы он не был, если воспринимать все происходящее с благодарностью все будет хорошо!❤️ - написала актриса. 

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Теги: Ксения Мишина, Александр Эллерт, Холостячка, буковель, романы заезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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