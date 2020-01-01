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"Вчера было весело": Каминская показала, как отплясывала в прозрачном наряде

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Певица Слава Каминская призналась, что Новый год имел неприятные последствия .

Каминская показала, как отжигала в Новый год
Каминская показала, как отжигала в Новый год
instagram.com/babaslavka

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Певица Слава Каминская появилась на публике в пикантном наряде. Знаменитость станцевала перед зеркалом в черном боди, поверх которого надет прозрачный чехол.

Видео Каминская добавила в Инстаграм. 

В кадре она пританцовывает перед зеркалом и снимает себя на телефон.

В посте Слава отметила, что после Нового года ей плохо - и яркими кадрами она пытается поправить ситуацию. 

Вчера было весело, а сегодня настроение и состояние “лучше бы я умерла вчера“🤣 У кого так же ? Ставьте плюс 🤣🤣🤣🤣 я пойму , что не одна такая и мне станет легче 🤣🤣🤣🤣 с Новым годом, крошка 🤣 - написала Слава.

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Теги: Слава Каминская, наряды звезд, прозрачный, фото в белье, НеАнгелы
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Источник: Ivonа bigmir)net

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