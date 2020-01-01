Помолодевшая Лорак засветила пышную грудь в новогоднем наряде
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Певица Ани Лорак, которая снова "помолодела" и стала выглядеть еще свежее, появилась на видео в пикантном наряде. Звезда записала поздравление для поклонников на фоне новогодней ёлки.
Видео Лорак добавила в instagram.
В кадре она позирует в красном приталенном платье с прозрачными вставками. Глубокое декольте позволяет рассмотреть пышный бюст певицы. Образ дополняли оригинальные круглые серьги и прическа - удлиненное каре..
С Новым годом, любимые! ❤️ Самое лучшее только начинается! Добро победит! ✨, - написала Лорак.
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