Помолодевшая Лорак засветила пышную грудь в новогоднем наряде

Певица Ани Лорак записала новогоднее поздравление в платье с прозрачными вставками .

Лорак засветила пышную грудь в платье с прозрачными вставками instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая снова "помолодела" и стала выглядеть еще свежее, появилась на видео в пикантном наряде. Звезда записала поздравление для поклонников на фоне новогодней ёлки.

Видео Лорак добавила в instagram.

В кадре она позирует в красном приталенном платье с прозрачными вставками. Глубокое декольте позволяет рассмотреть пышный бюст певицы. Образ дополняли оригинальные круглые серьги и прическа - удлиненное каре..

С Новым годом, любимые! ❤️ Самое лучшее только начинается! Добро победит! ✨, - написала Лорак.

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