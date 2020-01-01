В откровенном платье у елки: Звезда "Спіймати Кайдаша" показала новогодний образ

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Звезда популярного украинского сериала “Спіймати Кайдаша“ Антонина Хижняк показала фигуру в эффектном наряде. Знаменитость снялась у новогодней елки.

Фото Антонина добавила в Инстаграм.

В кадре она позирует вполоборота к камере. Одета актриса в блестящее платье с полностью открытой спиной. Дополняют образ распушенные, слегка завитые волосы.

З Новим 2021 роком, друзі!!!

Минулий рік був насичений подіями, проектами, святами, втратами, травмами і найнеочікуванішими зустрічами!

Бажаю кожному знайти своє місце в цьому житті і відчувати той таємничий «дзинь» у душі.

Кожного дня я отримую багато повідомлень, які гріють мені серце і дають надію, що все недарма. Дякую кожному, хто присутній у моєму житті: реально, віртуально, заочно і хто зовсім близько.

Обіймаю міцно, будьте щасливі! Ваш Хижнячок ❤️ - написала актриса.