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В откровенном платье у елки: Звезда "Спіймати Кайдаша" показала новогодний образ

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Актриса Антонина Хижняк показала фото в эффектном наряде .

Секс-символ украинского кино показала образ на Новый год
Секс-символ украинского кино показала образ на Новый год
instagram.com/tonya_actress

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Звезда популярного украинского сериала “Спіймати Кайдаша“ Антонина Хижняк показала фигуру в эффектном наряде. Знаменитость снялась у новогодней елки.

Фото Антонина добавила в Инстаграм.

В кадре она позирует вполоборота к камере. Одета актриса в блестящее платье с полностью открытой спиной. Дополняют образ распушенные, слегка завитые волосы.

З Новим 2021 роком, друзі!!!
Минулий рік був насичений подіями, проектами, святами, втратами, травмами і найнеочікуванішими зустрічами!
Бажаю кожному знайти своє місце в цьому житті і відчувати той таємничий «дзинь» у душі.
Кожного дня я отримую багато повідомлень, які гріють мені серце і дають надію, що все недарма. Дякую кожному, хто присутній у моєму житті: реально, віртуально, заочно і хто зовсім близько.
Обіймаю міцно, будьте щасливі! Ваш Хижнячок ❤️ - написала актриса.


Секс-символ украинского кино показала образ на Новый год
Секс-символ украинского кино показала образ на Новый год
instagram.com/tonya_actress

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Теги: сериал, актриса, Новый год, наряды звезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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