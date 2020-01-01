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Сочные ягодицы в прозрачном наряде: Деми Роуз поразила снимками

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Британская модель Деми Роуз показала свои "знаменитые" ягодицы крупным планом и поразила сеть .

Деми Роуз показала сочные ягодицы крупным планом
Деми Роуз показала сочные ягодицы крупным планом
instagram.com/demirose

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Британская модель Деми Роуз по-своему поздравила подписчиков с Новым годом. Фигуристая знаменитость показала аппетитные ягодицы в прозрачном наряде и покорила сеть.

Кадры появились в Инстаграм.

Деми позирует в бассейне - она стоит в прозрачном облегающем трико с леопардовым принтом. Знаменитая попа модели просвечивается через наряд. Модель надела под наряд почти незаметное белье. 

Снимки Деми сделала в солнечной Танзании. 

Новый год, больше знаний, больше сил.
Мне нравится, как далеко я продвинулась, и я  готова к тому, что будет в следующем году. Ребята, я вас так люблю! Желаю вам всех благ. 🐆- написала Роуз.

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Теги: Деми Роуз, ягодицы, откровение наряды звезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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