Сочные ягодицы в прозрачном наряде: Деми Роуз поразила снимками
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Британская модель Деми Роуз по-своему поздравила подписчиков с Новым годом. Фигуристая знаменитость показала аппетитные ягодицы в прозрачном наряде и покорила сеть.
Кадры появились в Инстаграм.
Деми позирует в бассейне - она стоит в прозрачном облегающем трико с леопардовым принтом. Знаменитая попа модели просвечивается через наряд. Модель надела под наряд почти незаметное белье.
Снимки Деми сделала в солнечной Танзании.
Новый год, больше знаний, больше сил.
Мне нравится, как далеко я продвинулась, и я готова к тому, что будет в следующем году. Ребята, я вас так люблю! Желаю вам всех благ. 🐆- написала Роуз.
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