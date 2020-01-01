Ушел из жизни знаменитый французский актер и режиссер Робер Оссейн .

Умер актер Робер Оссейн из культового фильма "Анжелика" кадр из фильма "Анжелика"

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В четверг, 31 декабря, в Париже скончался легендарный актер Робер Оссейн. Ему было 93 года. Об этом сообщило издание Le Point.

Робер Оссейн стал известен благодаря участию в кинолентах: "Смерть убийцы", "Вампир из Дюссельдорфа", "Точка падения". В 1967 он выступил в роли режиссера биографического фильма "Я убил Распутина".

Умер актер Робер Оссейн из культового фильма "Анжелика" кадр из фильма "Анжелика"

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Мировую славу Оссейн получил в роли графа Жоффрея де Пейрака в экранизациях пяти романов Анн и Серж Голон об Анжелике, где его партнершей стала французская актриса Мишель Мерсье.

Робер Оссейн возглавлял Национальный Народный театр в Реймсе, а после того в Париже во Дворце спорта ставил эпопеи с огромными массовками: "Дантон и Робеспьер", "Человек по имени Иисус", "Собор Парижской Богоматери" (по Виктору Гюго), "Анжелика".

Кстати, актер Робер Оссейн первый официальный супруг Марины Влади.

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