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Жена Виктора Павлика попала в ДТП накануне его дня рождения

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31 декабря украинскому певцу Виктору Павлику исполняется 55 лет.
Жена Виктора Павлика попала в ДТП накануне его дня рождения
Жена Виктора Павлика попала в ДТП накануне его дня рождения

Супруга украинского певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками неприятной новостью. В среду, 30 декабря 25-летняя девушка вместе с мамой посетила один из спектаклей в Октябрьском дворце. Однако, хороший вечер завершился аварией.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Екатерина сообщила, что попала в небольшое ДТП. По словам Репяховой, пенсионерка сдавала назад и врезалась в ее машину. Никто не пострадал. Но на авто жены Павлика осталась вмятина. Репяхова рассказала, что с виновницей ДТП они долго разбирались, вызывать полицию или нет. Но в итоге женщина просто дала денег, и они разъехались.

Жена Виктора Павлика попала в ДТП накануне его дня рождения
Жена Виктора Павлика попала в ДТП накануне его дня рождения
скриншот
 

Жена Виктора Павлика попала в ДТП накануне его дня рождения
Жена Виктора Павлика попала в ДТП накануне его дня рождения
скриншот
 

Жена Виктора Павлика попала в ДТП накануне его дня рождения
Жена Виктора Павлика попала в ДТП накануне его дня рождения
скриншот

Отметим, что Екатерина попала в аварию накануне юбилея своего звездного супруга Виктора Павлика. Сегодня, 31 декабря, Народному артисту Украины исполнилось 55 лет.

День рождения Виктора Павлика
День рождения Виктора Павлика
скриншот

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Теги: Екатерина Репяхова, Виктор Павлик
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Источник: ivonа bigmir)net

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