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Оле Поляковой не дает покоя утка Натальи Холоденко

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Оля Полякова оставила едкий комментарий под снимком праздничного блюда звездного психолога Натальи Холоденко.
Оле Поляковой не дает покоя утка Натальи Холоденко
Оле Поляковой не дает покоя утка Натальи Холоденко
instagram.com/kholodenkon

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В канун Нового 2021 года на Instagram-странице звездного психолога Натальи Холоденко разгорелся нешуточный спор. Под видео с праздничного стола Холоденко, на котором была изображена аппетитная уточка по-пекински, оставила едкий комментарий популярная певица Оля Полякова.

“Посмотрите, какая у нас уточка красивая. Просто бомбическая“, - похвасталась в коротком ролике Наталья.

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Однако Полякова в комментариях под публикацией Холоденко заявила, что утка сгорела. Подписчики звездного психолога разделились на два лагеря. Одни поддерживали способ приготовления и прожарку, а вот другие, как и Полякова,  написали, что уточка пережарена.

Оле Поляковой не дает покоя утка Натальи Холоденко
Оле Поляковой не дает покоя утка Натальи Холоденко
скриншот

  • “@polyakovamusic утка обалденная. Это фото затемнило. Вкусная очень!!!“;
  • “Почему такая чёрная!? 😂😂😂“;
  • “@polyakovamusic Это чтоб на неё можно было только смотреть, а кушать - салааатики! 😄😉“;
  • “Утка сгорела 🔥 Да!!! Это шедевр 👍“;
  • “Очень аппетитно выглядит!“;
  • “Сгорела корочка😉“;
  • “Ну так немного смуглянка уточка“;
  • “Нямка!!! Приятного аппетита 👍“;
  • “Супер утка!))) Глядя на нее, я ее уже как минимум трижды съела))))😉☝️“, - пишут пользователи Сети.

Сама Наталья Холоденко воздержалась от комментариев и просто пожелала всем хорошо отпраздновать Новый год.

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Теги: Наталья Холоденко, Оля Полякова
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Источник: ivonа bigmir)net

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