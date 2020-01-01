Оле Поляковой не дает покоя утка Натальи Холоденко
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В канун Нового 2021 года на Instagram-странице звездного психолога Натальи Холоденко разгорелся нешуточный спор. Под видео с праздничного стола Холоденко, на котором была изображена аппетитная уточка по-пекински, оставила едкий комментарий популярная певица Оля Полякова.
“Посмотрите, какая у нас уточка красивая. Просто бомбическая“, - похвасталась в коротком ролике Наталья.
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Однако Полякова в комментариях под публикацией Холоденко заявила, что утка сгорела. Подписчики звездного психолога разделились на два лагеря. Одни поддерживали способ приготовления и прожарку, а вот другие, как и Полякова, написали, что уточка пережарена.
- “@polyakovamusic утка обалденная. Это фото затемнило. Вкусная очень!!!“;
- “Почему такая чёрная!? 😂😂😂“;
- “@polyakovamusic Это чтоб на неё можно было только смотреть, а кушать - салааатики! 😄😉“;
- “Утка сгорела 🔥 Да!!! Это шедевр 👍“;
- “Очень аппетитно выглядит!“;
- “Сгорела корочка😉“;
- “Ну так немного смуглянка уточка“;
- “Нямка!!! Приятного аппетита 👍“;
- “Супер утка!))) Глядя на нее, я ее уже как минимум трижды съела))))😉☝️“, - пишут пользователи Сети.
Сама Наталья Холоденко воздержалась от комментариев и просто пожелала всем хорошо отпраздновать Новый год.
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