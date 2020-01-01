Оля Полякова оставила едкий комментарий под снимком праздничного блюда звездного психолога Натальи Холоденко.

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В канун Нового 2021 года на Instagram-странице звездного психолога Натальи Холоденко разгорелся нешуточный спор. Под видео с праздничного стола Холоденко, на котором была изображена аппетитная уточка по-пекински, оставила едкий комментарий популярная певица Оля Полякова.

“Посмотрите, какая у нас уточка красивая. Просто бомбическая“, - похвасталась в коротком ролике Наталья.

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Однако Полякова в комментариях под публикацией Холоденко заявила, что утка сгорела. Подписчики звездного психолога разделились на два лагеря. Одни поддерживали способ приготовления и прожарку, а вот другие, как и Полякова, написали, что уточка пережарена.

Оле Поляковой не дает покоя утка Натальи Холоденко скриншот

“@polyakovamusic утка обалденная. Это фото затемнило. Вкусная очень!!!“;

“Почему такая чёрная!? 😂😂😂“;

“@polyakovamusic Это чтоб на неё можно было только смотреть, а кушать - салааатики! 😄😉“;

“Утка сгорела 🔥 Да!!! Это шедевр 👍“;

“Очень аппетитно выглядит!“;

“Сгорела корочка😉“;

“Ну так немного смуглянка уточка“;

“Нямка!!! Приятного аппетита 👍“;

“Супер утка!))) Глядя на нее, я ее уже как минимум трижды съела))))😉☝️“, - пишут пользователи Сети.

Сама Наталья Холоденко воздержалась от комментариев и просто пожелала всем хорошо отпраздновать Новый год.

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