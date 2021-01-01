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Слишком откровенно: Хлои Кардашьян показала фанатам свои дыньки

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Американская телезвезда Хлои Кардашьян поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Хлои Кардашьян показала фанатам свои дыньки
Хлои Кардашьян показала фанатам свои дыньки
instagram.com/khloekardashian

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Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Хлои Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в джинсах с высокой посадкой, ботинках на шпильках и оголенным верхом. Руками Хлои попыталась прикрыть свой пышный бюст. Образ Кардашьян дополнила собранными волосами сзади и ярким макияжем.

Стоит отметить, что в отличии от своих сестер, девушка не так часто делится сексуальными кадрами в социальных сетях. Именно поэтому ее снимок вызвал настоящий фурор среди фанатов, и за предельно короткий промежуток времени собрал более 2,5 миллионов лайков.

Также поклонники не скупились на приятные слова, и осыпали звезду комплиментами в комментариях:

«Вау! Секси».

«Королева!»

«Какая красивая».

«Невероятно!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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