Аппетитные ножки: сочная Анна Седокова восхитила своим образом
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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость исполняет свою песню в вечернем платье, которое оголяет ее пышную грудь и стройные ноги. Эффектный образ певица дополнила черной накидкой, ярким макияжем, уложенными волосами на одну сторону и украшениями.
Под публикацией Анна написала строки из своей песни, которые посвятила молодому мужу:
«Пр͎и͎в͎я͎з͎а͎н͎а͎ к͎ т͎е͎б͎е͎.
Н͎е͎т͎ н͎и͎к͎а͎к͎и͎х͎ и͎д͎е͎й͎.
П͎р͎и͎в͎я͎з͎а͎н͎а͎ к͎ т͎е͎б͎е͎.͎
Т͎ы͎ л͎у͎ч͎ш͎е͎ в͎с͎е͎х͎ л͎ю͎д͎е͎й͎».
Поклонники восхитились сногсшибательным образом Седоковой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Роскошная Аня 🔥».
«Шикарная».
«Девушка-мечта 😌».
«Очень красивая Анна».
«Красивая какая и не слушай никого».
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