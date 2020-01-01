Аппетитные ножки: сочная Анна Седокова восхитила своим образом

Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками пикантным видео.

Анна Седокова восхитила своим образом instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость исполняет свою песню в вечернем платье, которое оголяет ее пышную грудь и стройные ноги. Эффектный образ певица дополнила черной накидкой, ярким макияжем, уложенными волосами на одну сторону и украшениями.

Под публикацией Анна написала строки из своей песни, которые посвятила молодому мужу:

«Пр͎и͎в͎я͎з͎а͎н͎а͎ к͎ т͎е͎б͎е͎.

Н͎е͎т͎ н͎и͎к͎а͎к͎и͎х͎ и͎д͎е͎й͎.

П͎р͎и͎в͎я͎з͎а͎н͎а͎ к͎ т͎е͎б͎е͎.͎

Т͎ы͎ л͎у͎ч͎ш͎е͎ в͎с͎е͎х͎ л͎ю͎д͎е͎й͎».

Поклонники восхитились сногсшибательным образом Седоковой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Роскошная Аня 🔥». «Шикарная». «Девушка-мечта 😌». «Очень красивая Анна». «Красивая какая и не слушай никого».

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