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Аппетитные ножки: сочная Анна Седокова восхитила своим образом

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Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками пикантным видео.

Анна Седокова восхитила своим образом
Анна Седокова восхитила своим образом
instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость исполняет свою песню в вечернем платье, которое оголяет ее пышную грудь и стройные ноги. Эффектный образ певица дополнила черной накидкой, ярким макияжем, уложенными волосами на одну сторону и украшениями.

Под публикацией Анна написала строки из своей песни, которые посвятила молодому мужу:

«Пр͎и͎в͎я͎з͎а͎н͎а͎ к͎ т͎е͎б͎е͎.
Н͎е͎т͎ н͎и͎к͎а͎к͎и͎х͎ и͎д͎е͎й͎.
П͎р͎и͎в͎я͎з͎а͎н͎а͎ к͎ т͎е͎б͎е͎.͎
Т͎ы͎ л͎у͎ч͎ш͎е͎ в͎с͎е͎х͎ л͎ю͎д͎е͎й͎».

Поклонники восхитились сногсшибательным образом Седоковой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Роскошная Аня 🔥».

«Шикарная».

«Девушка-мечта 😌».

«Очень красивая Анна».

«Красивая какая и не слушай никого».

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Источник: ivonа bigmir)net

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