Градус повышается: жена Влада Ямы обнажила прелести в откровенном наряде

Супруга популярного хореографа Лилиана Яма поделилась с подписчиками пикантными снимками.

жена Влада Ямы обнажила прелести в откровенном наряде instagram.com/liliya_yama

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Звездная жена Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм опубликовала серию новогодних фото. На кадрах знаменитость предстала в серебристом блестящем платье, которое оголяет спину, ноги и грудь девушки. Откровенный наряд выигрышно подчеркнул аппетитные формы Лилианы. Эффектный образ звездная жена дополнила выразительным макияжем и распущенными волосами.

Под публикацией девушка написала, что в восторге от своего новогоднего образа:

«Смотрю в будущее... Живу настоящим.🎉💃🏻🎉Невероятное платье из кольчуги в камнях. ♥️А как оно мерцает😍, завтра вечером покажу видео☺️😉».

Поклонники восхитились внешним видом Лилианы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Действительно очень красивое!👍🔥🔥🔥» «Красуня ❤️». «Какая красотка 🌹💐❤️💐». «Лиля, ты шикарна, как всегда ♥️». «Неперевершена».

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