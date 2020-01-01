Градус повышается: жена Влада Ямы обнажила прелести в откровенном наряде
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Звездная жена Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм опубликовала серию новогодних фото. На кадрах знаменитость предстала в серебристом блестящем платье, которое оголяет спину, ноги и грудь девушки. Откровенный наряд выигрышно подчеркнул аппетитные формы Лилианы. Эффектный образ звездная жена дополнила выразительным макияжем и распущенными волосами.
Под публикацией девушка написала, что в восторге от своего новогоднего образа:
«Смотрю в будущее... Живу настоящим.🎉💃🏻🎉Невероятное платье из кольчуги в камнях. ♥️А как оно мерцает😍, завтра вечером покажу видео☺️😉».
Поклонники восхитились внешним видом Лилианы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Действительно очень красивое!👍🔥🔥🔥»
«Красуня ❤️».
«Какая красотка 🌹💐❤️💐».
«Лиля, ты шикарна, как всегда ♥️».
«Неперевершена».
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