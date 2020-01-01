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Слишком большая: Кайли Дженнер засветила свою грудь в бикини

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Американская фотомодель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Кайли Дженнер засветила свою грудь в бикини
Кайли Дженнер засветила свою грудь в бикини
instagram.com/kyliejenner

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23-летняя светская львица Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с бассейна. На кадре знаменитость позирует в воде в купальнике телесного цвета, который подчеркивает ее пышную грудь. Сексуальный образ Кайли дополнила собранными волосами назад, солнцезащитными очками на голове и множеством украшений. Стоит отметить, что даже в бассейн Дженнер отправилась в ярком макияже.

Несмотря на то, что девушку осуждают за пластические операции, которые изменили ее внешность до неузнаваемости, Кайли продолжает публиковать провокационные фото в откровенных нарядах и злоупотреблять косметикой.

Поклонникам нравится наблюдать за жизнью молодой предпринимательницы, поэтому пост за короткий промежуток времени собрал огромное количество лайков и комментариев.

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Источник: ivonа bigmir)net

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