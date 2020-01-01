Слишком большая: Кайли Дженнер засветила свою грудь в бикини

Американская фотомодель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Кайли Дженнер засветила свою грудь в бикини instagram.com/kyliejenner

Читай также: «Это гениально!»: Маша Ефросинина придумала худи-гаджет

23-летняя светская львица Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с бассейна. На кадре знаменитость позирует в воде в купальнике телесного цвета, который подчеркивает ее пышную грудь. Сексуальный образ Кайли дополнила собранными волосами назад, солнцезащитными очками на голове и множеством украшений. Стоит отметить, что даже в бассейн Дженнер отправилась в ярком макияже.

Несмотря на то, что девушку осуждают за пластические операции, которые изменили ее внешность до неузнаваемости, Кайли продолжает публиковать провокационные фото в откровенных нарядах и злоупотреблять косметикой.

Поклонникам нравится наблюдать за жизнью молодой предпринимательницы, поэтому пост за короткий промежуток времени собрал огромное количество лайков и комментариев.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.