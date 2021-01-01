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В бикини: 51-летняя Дженнифер Энистон показала свое тело

Комментариев: 1
Американская актриса Дженнифер Энистон поделилась с подписчиками откровенным снимком.

51-летняя Дженнифер Энистон показала свое тело
51-летняя Дженнифер Энистон показала свое тело
instagram.com/jenniferaniston

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Популярная актриса Дженнифер Энистон на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На черно-белом кадре знаменитость предстала в бикини и коротких джинсовых шортах, лежа на туалетном столике и целуя зеркало. Скорее всего это фото было сделано на отдыхе.

Под публикацией Энистон призналась, что представила общественности архивный снимок:

«Какой год. Напоминание о том, чтобы подарить себе немного любви ... и держаться там. Фото (из архивов)!»

Поклонникам понравился соблазнительный снимок Дженнифер, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

“Ты самая милая“.

“Любим тебя“.

«Невероятная».

“Прекрасная“.

«Что за икона».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
ruslanmx    01.01.2021, 13:33
Оценка:  0
ruslanmx
Снимкеу 25 лет, та и то шо "показала"???? Было-бы странно, после АД, если-бы не показала!!! А так, я спокоен!!!
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