В бикини: 51-летняя Дженнифер Энистон показала свое тело
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Популярная актриса Дженнифер Энистон на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На черно-белом кадре знаменитость предстала в бикини и коротких джинсовых шортах, лежа на туалетном столике и целуя зеркало. Скорее всего это фото было сделано на отдыхе.
Под публикацией Энистон призналась, что представила общественности архивный снимок:
«Какой год. Напоминание о том, чтобы подарить себе немного любви ... и держаться там. Фото (из архивов)!»
Поклонникам понравился соблазнительный снимок Дженнифер, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:
“Ты самая милая“.
“Любим тебя“.
«Невероятная».
“Прекрасная“.
«Что за икона».
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