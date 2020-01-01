На последнем месяце: беременная Мерьем Узерли оголила свой животик

Турецкая актриса Мерьем Узерли поделилась с подписчиками пикантными фото.

Беременная Мерьем Узерли оголила свой животик instagram.com/meryemuzerlimeryem

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Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли на своей странице в Инстаграм опубликовала роскошные фото. На кадрах знаменитость запечатлена в бордовом полупрозрачном платье-халате с объемными рукавами. Откровенный наряд оголил округлившийся животик актрисы, которая совсем скоро станет мамой во второй раз. Образ звезда дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.

Осенью стало известно, что Мерьем выходит замуж за американского бизнесмена. Сейчас пара воспитывает дочь Узерли от предыдущих отношений, а в начале 2021-го у возлюбленных родится совместный ребенок.

Поклонники восхитились красивой фотосессией актрисы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Волшебная!» «Королева». «Какая радость! Отличная новость». «Невероятно красивая».

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