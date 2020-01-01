На последнем месяце: беременная Мерьем Узерли оголила свой животик
Читай также: «Это гениально!»: Маша Ефросинина придумала худи-гаджет
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли на своей странице в Инстаграм опубликовала роскошные фото. На кадрах знаменитость запечатлена в бордовом полупрозрачном платье-халате с объемными рукавами. Откровенный наряд оголил округлившийся животик актрисы, которая совсем скоро станет мамой во второй раз. Образ звезда дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.
Осенью стало известно, что Мерьем выходит замуж за американского бизнесмена. Сейчас пара воспитывает дочь Узерли от предыдущих отношений, а в начале 2021-го у возлюбленных родится совместный ребенок.
Поклонники восхитились красивой фотосессией актрисы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Волшебная!»
«Королева».
«Какая радость! Отличная новость».
«Невероятно красивая».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил