Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

На последнем месяце: беременная Мерьем Узерли оголила свой животик

Комментариев: 0
Турецкая актриса Мерьем Узерли поделилась с подписчиками пикантными фото.

Беременная Мерьем Узерли оголила свой животик
Беременная Мерьем Узерли оголила свой животик
instagram.com/meryemuzerlimeryem

Читай также: «Это гениально!»: Маша Ефросинина придумала худи-гаджет

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли на своей странице в Инстаграм опубликовала роскошные фото. На кадрах знаменитость запечатлена в бордовом полупрозрачном платье-халате с объемными рукавами. Откровенный наряд оголил округлившийся животик актрисы, которая совсем скоро станет мамой во второй раз. Образ звезда дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.

Осенью стало известно, что Мерьем выходит замуж за американского бизнесмена. Сейчас пара воспитывает дочь Узерли от предыдущих отношений, а в начале 2021-го у возлюбленных родится совместный ребенок.

Поклонники восхитились красивой фотосессией актрисы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Волшебная!»

«Королева».

«Какая радость! Отличная новость».

«Невероятно красивая».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Мерьем Узерли, Мерьем Узерли 2020, Мерьем Узерли актриса, Мерьем Узерли беременна, Мерьем Узерли фото, Мерьем Узерли инстаграм, Мерьем Узерли новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь