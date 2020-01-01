Шок: бывшая жена Узелкова показала, как выглядела в детстве
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Звездный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На первом кадре знаменитость продемонстрировала, как выглядит сейчас: в красном плаще с красивой укладкой и выразительным макияжем. А на втором архивном черно-белом фото Марина запечатлена в детском саду среди других детей.
Под публикацией Боржемская попросила читателей блога найти ее на фото и рассказала о том, как узнала, что Деда Мороза не существует:
«Я узнала эту правду уже в школе. До 7 лет в него верила, пока мой брат Димка, не сказал: «Давай искать подарки на Новый год, которые приготовили родители!»😂
Поклонники сразу отыскали звезду на фото, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Моя конфета!»
«Какая красавица!»
«Красивенькой конфеткой были…такой же красавицей и остались».
«Какая шикарная девушка».
«Какая же вы красивая! Очень-очень!»
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