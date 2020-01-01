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Шок: бывшая жена Узелкова показала, как выглядела в детстве

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Бывшая жена Узелкова, Марина Боржемская, поделилась с подписчиками архивным фото.

Бывшая жена Узелкова показала, как выглядела в детстве
Бывшая жена Узелкова показала, как выглядела в детстве
instagram.com/uzelkova.marina/

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Звездный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На первом кадре знаменитость продемонстрировала, как выглядит сейчас: в красном плаще с красивой укладкой и выразительным макияжем. А на втором архивном черно-белом фото Марина запечатлена в детском саду среди других детей.

Под публикацией Боржемская попросила читателей блога найти ее на фото и рассказала о том, как узнала, что Деда Мороза не существует:

«Я узнала эту правду уже в школе. До 7 лет в него верила, пока мой брат Димка, не сказал: «Давай искать подарки на Новый год, которые приготовили родители!»😂

Поклонники сразу отыскали звезду на фото, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Моя конфета!»

«Какая красавица!»

«Красивенькой конфеткой были…такой же красавицей и остались».

«Какая шикарная девушка».

«Какая же вы красивая! Очень-очень!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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