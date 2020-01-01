«Горит все»: Надя Дорофеева блеснула шикарными формами в мини-платье
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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость позирует в черном мини-платье, которое свободно сидит на ее стройном теле. Стильный образ артистка дополнила ярким макияжем, распущенными волосами и бокалом шампанского. Скорее всего фото было сделано на съемках.
Под публикацией Надя поинтересовалась у фолловеров, с кем они планируют встречать грядущий год:
«С кем будете встречать Новый Год?»
Поклонники восхитились внешним видом Дорофеевой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Слишком шикарное видео!»
«Лучшая».
«Очень красивая».
«Какая же красавица».
«Надя, ты самая лучшая».
«Как же мы тебя любим».
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