«Горит все»: Надя Дорофеева блеснула шикарными формами в мини-платье

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками видеороликом.

Надя Дорофеева блеснула шикарными формами в мини-платье instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость позирует в черном мини-платье, которое свободно сидит на ее стройном теле. Стильный образ артистка дополнила ярким макияжем, распущенными волосами и бокалом шампанского. Скорее всего фото было сделано на съемках.

Под публикацией Надя поинтересовалась у фолловеров, с кем они планируют встречать грядущий год:

«С кем будете встречать Новый Год?»

Поклонники восхитились внешним видом Дорофеевой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Слишком шикарное видео!» «Лучшая». «Очень красивая». «Какая же красавица». «Надя, ты самая лучшая». «Как же мы тебя любим».

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