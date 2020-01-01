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«Горит все»: Надя Дорофеева блеснула шикарными формами в мини-платье

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Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками видеороликом.

Надя Дорофеева блеснула шикарными формами в мини-платье
Надя Дорофеева блеснула шикарными формами в мини-платье
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость позирует в черном мини-платье, которое свободно сидит на ее стройном теле. Стильный образ артистка дополнила ярким макияжем, распущенными волосами и бокалом шампанского. Скорее всего фото было сделано на съемках.

Под публикацией Надя поинтересовалась у фолловеров, с кем они планируют встречать грядущий год:

«С кем будете встречать Новый Год?»

Поклонники восхитились внешним видом Дорофеевой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Слишком шикарное видео!»

«Лучшая».

«Очень красивая».

«Какая же красавица».

«Надя, ты самая лучшая».

«Как же мы тебя любим».

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Источник: ivonа bigmir)net

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