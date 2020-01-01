Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Огненные девчонки: Леся Никитюк повеселилась с экс-участницей шоу «Холостяк»

Комментариев: 0
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками игривым фото.

Леся Никитюк повеселилась с экс-участницей шоу «Холостяк»
Леся Никитюк повеселилась с экс-участницей шоу «Холостяк»
instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: «Это гениально!»: Маша Ефросинина придумала худи-гаджет

Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданный снимок. На кадре знаменитость позирует перед зеркалом с экс-участницей проекта «Холостяк» Леей Ли, показывая свои языки. Никитюк надела белое платье с бахромой, которое подчеркнуло ее пышный бюст, в то время как Лея тоже отдала предпочтение белой одежде. Скорее всего фото было сделано перед их очередным выступлением.

Стоит отметить, что отменное чувство юмора и привлекательная внешность сделали Лесю любимицей многомилионной аудитории, которая активно следит за ее жизнью в социальных сетях.

Несмотря на то, что Никитюк сообщила о перерыве в карьере, ее все так же можно наблюдать на самых рейтинговых проектах, где она выступает в качестве гостьи.

Леся Никитюк повеселилась с экс-участницей шоу «Холостяк»
Леся Никитюк повеселилась с экс-участницей шоу «Холостяк»
instagram.com/lesia_nikituk

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк, Леся Никитюк 2020, Леся Никитюк телеведущая, Леся Никитюк фото, Леся Никитюк инстаграм, Леся Никитюк новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь