Огненные девчонки: Леся Никитюк повеселилась с экс-участницей шоу «Холостяк»

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками игривым фото.

Леся Никитюк повеселилась с экс-участницей шоу «Холостяк» instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданный снимок. На кадре знаменитость позирует перед зеркалом с экс-участницей проекта «Холостяк» Леей Ли, показывая свои языки. Никитюк надела белое платье с бахромой, которое подчеркнуло ее пышный бюст, в то время как Лея тоже отдала предпочтение белой одежде. Скорее всего фото было сделано перед их очередным выступлением.

Стоит отметить, что отменное чувство юмора и привлекательная внешность сделали Лесю любимицей многомилионной аудитории, которая активно следит за ее жизнью в социальных сетях.

Несмотря на то, что Никитюк сообщила о перерыве в карьере, ее все так же можно наблюдать на самых рейтинговых проектах, где она выступает в качестве гостьи.

Леся Никитюк повеселилась с экс-участницей шоу «Холостяк» instagram.com/lesia_nikituk

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