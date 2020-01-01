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Медовый месяц: Ксения Мишина со своим избранником улетели на отдых

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Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками радостной новостью.

Ксения Мишина со своим избранником улетели на отдых
Ксения Мишина со своим избранником улетели на отдых
instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина стала главной героиней шоу «Холостячка», где обрела свою любовь, построив отношения c Александром Эллертом. Несмотря на волну негатива со стороны телезрителей, которые не одобрили выбор артистки, Ксения и Александр все еще вместе. Более того, новоиспеченная пара задумывается о свадьбе, а пока решила провести время вдвоем, отправившись в Буковель. Об этом Мишина сообщила на своей странице в Инстаграм.

Это их первая совместная поездка, куда они решили поехать без детей, но с друзьями. Влюбленные сказали, что добираться до места назначения они будут самолетом.

По многочисленным совместным фото в социальных сетях, которые влюбленные начали активно публиковать после окончания проекта, видно, что между ними искренняя любовь и идиллия.

Ксения Мишина со своим избранником улетели на отдых
Ксения Мишина со своим избранником улетели на отдых
instagram.com/misha.k.ua

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Источник: ivonа bigmir)net

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