Медовый месяц: Ксения Мишина со своим избранником улетели на отдых
Читай также: Оля Полякова обескуражила вываливающимся бюстом в мини-платье
Популярная актриса Ксения Мишина стала главной героиней шоу «Холостячка», где обрела свою любовь, построив отношения c Александром Эллертом. Несмотря на волну негатива со стороны телезрителей, которые не одобрили выбор артистки, Ксения и Александр все еще вместе. Более того, новоиспеченная пара задумывается о свадьбе, а пока решила провести время вдвоем, отправившись в Буковель. Об этом Мишина сообщила на своей странице в Инстаграм.
Это их первая совместная поездка, куда они решили поехать без детей, но с друзьями. Влюбленные сказали, что добираться до места назначения они будут самолетом.
По многочисленным совместным фото в социальных сетях, которые влюбленные начали активно публиковать после окончания проекта, видно, что между ними искренняя любовь и идиллия.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил