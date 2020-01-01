Английская актриса Элизабет Херли поделилась с подписчиками пикантными снимками.

55-летняя Элизабет Херли взорвала Сеть своими пышными формами instagram.com/elizabethhurley1

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Популярная актриса Элизабет Херли на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальные фото. На кадрах знаменитость позирует, сидя на лестнице, в вечернем платье со шлейфом. Соблазнительный наряд оголяет плечи, пышную грудь и стройные ноги артистки. Эффектный образ Элизабет дополнила черными босоножками на каблуке, легкими локонами на волосах и выразительным макияжем. Не обошлось и без массивных украшений, которые стали изюминкой облика.

Херли часто радует фанатов моментами из личной жизни, где показывает, как выглядит в обыденной жизни, без профессионального макияжа и дорогих платьев. А фолловеры не перестают удивляться естественной красотой звезды, над которой годы не властны.

На этот раз поклонники тоже восхитились роскошным внешним видом Элизабет, и рассыпались в комплиментах:

«Удивительная». “Божественная“. “Лучшая в мире“. «Ты очаровательна“. “Такая прекрасная».

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