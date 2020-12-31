Сладкая жизнь: Катя Осадчая похвасталась дорогой машиной
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Популярная телезвезда Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала роскошное фото. На кадре знаменитость запечатлена в белоснежном силуэтном платье, сидя в люксовой машине. Эффектное платье с вырезом на ноге придал образу нотку пикантности. Такой look Катя дополнила туфлями на каблуке, легкими локонами на волосах и сдержанным макияжем.
Под публикацией Осадчая призналась, что решительно настроена осуществить все задуманное в грядущем году:
«В новий рік на повному ходу з новими планами, цілями і нехай ніщо не стане на заваді 🎉».
Поклонники восхитились внешним видом Кати, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Красуня 💖💖💖💖💖».
«Розумна, стильна жінка🔝як завжди😘».
«Катя. ти супер!!!💯💯💯🔥»
«Дуже гарна».
«Катя,вы замечательная! Здоровья вам и вашей семье!❤️❤️❤️»
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