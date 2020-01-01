Горячая штучка: Тина Кароль зажгла с молодыми красавцами

Украинская певица Тина Кароль удивила фанатов откровенными танцами с парнями.

Тина Кароль зажгла с молодыми красавцами instagram.com/_fantina

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Известная исполнительница Тина Кароль благодаря своему творчеству обрела не только популярность, но и всенародную любовь. Преданные фанаты создают фан-страницы, где публикуют снимки и видео любимой артистки. На одном из таких аккаунтов появился архивный видеоролик, где Тина в красном дизайнерском платье устроила сексуальные танцы на сцене со своей подтанцовкой. Эффектный образ Кароль дополнила своей фирменной прической – легкими локонами, и ярким макияжем с акцентом на красных губах.

Автор публикации написал под видео так:

«Поднимаем себе новогоднее настроение😍💃».

Поклонники бурно отреагировали на выступление Тины, и осыпали звезду комплиментами в комментариях:

«Настроение поднято до небес, какой же прекрасный номер, а сколько с ним воспоминаний...💜» «Неожиданно конечно 😍». «Как же они смотрят друг на друга❤️😍». «Как неожиданно и приятно 💜».

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