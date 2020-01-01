Горячая штучка: Тина Кароль зажгла с молодыми красавцами
Читай также: «Попала в высшую лигу»: Лилия Ребрик показала свои детские фото
Известная исполнительница Тина Кароль благодаря своему творчеству обрела не только популярность, но и всенародную любовь. Преданные фанаты создают фан-страницы, где публикуют снимки и видео любимой артистки. На одном из таких аккаунтов появился архивный видеоролик, где Тина в красном дизайнерском платье устроила сексуальные танцы на сцене со своей подтанцовкой. Эффектный образ Кароль дополнила своей фирменной прической – легкими локонами, и ярким макияжем с акцентом на красных губах.
Автор публикации написал под видео так:
«Поднимаем себе новогоднее настроение😍💃».
Поклонники бурно отреагировали на выступление Тины, и осыпали звезду комплиментами в комментариях:
«Настроение поднято до небес, какой же прекрасный номер, а сколько с ним воспоминаний...💜»
«Неожиданно конечно 😍».
«Как же они смотрят друг на друга❤️😍».
«Как неожиданно и приятно 💜».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил