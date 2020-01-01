Певица Наталка Карпа поделилась яркими снимками и видео с праздничной вечеринки по случаю дня рождения дочери Златы.

Наталка Карпа с размахом отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/natalkakarpa

26 декабря известная украинская исполнительница Наталка Карпа и ее муж, участник АТО и общественный деятель Евгений Терехов отметили первый день рождения дочери Златы. Звездные родители продолжают делиться яркими снимками и роликами с праздника.

Читай также: Джемма Артертон жалеет, что сыграла девушку Бонда: В чем причина

38-летняя артистка устроила грандиозную вечеринку, куда пригласила родственников и близких друзей с их маленькими детьми. Ресторан, в котором проходило торжество, был украшен новогодними елками и розовыми шариками. Гостей развлекали аниматоры в костюмах пони и зайчика. Также на празднике присутствовала живая музыка.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все видео и фотографии:

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.