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Наталка Карпа с размахом отпраздновала первый день рождения дочери

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Певица Наталка Карпа поделилась яркими снимками и видео с праздничной вечеринки по случаю дня рождения дочери Златы.
Наталка Карпа с размахом отпраздновала первый день рождения дочери
Наталка Карпа с размахом отпраздновала первый день рождения дочери
instagram.com/natalkakarpa

26 декабря известная украинская исполнительница Наталка Карпа и ее муж, участник АТО и общественный деятель Евгений Терехов отметили первый день рождения дочери Златы. Звездные родители продолжают делиться яркими снимками и роликами с праздника.

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38-летняя артистка устроила грандиозную вечеринку, куда пригласила родственников и близких друзей с их маленькими детьми. Ресторан, в котором проходило торжество, был украшен новогодними елками и розовыми шариками. Гостей развлекали аниматоры в костюмах пони и зайчика. Также на празднике присутствовала живая музыка.

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Теги: Наталка Карпа
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Источник: ivonа bigmir)net

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