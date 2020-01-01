Наталка Карпа с размахом отпраздновала первый день рождения дочери
26 декабря известная украинская исполнительница Наталка Карпа и ее муж, участник АТО и общественный деятель Евгений Терехов отметили первый день рождения дочери Златы. Звездные родители продолжают делиться яркими снимками и роликами с праздника.
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38-летняя артистка устроила грандиозную вечеринку, куда пригласила родственников и близких друзей с их маленькими детьми. Ресторан, в котором проходило торжество, был украшен новогодними елками и розовыми шариками. Гостей развлекали аниматоры в костюмах пони и зайчика. Также на празднике присутствовала живая музыка.
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