Шеф-повар и ведущий «Готовим вместе» и «Готовим вместе. Домашняя кухня» на «Интере» Андрей Дромов поделился с читателями Ivona о том, как проходит подготовка к Новому году в его семье.

«Какой Новый год без семейных традиций? - говорит Андрей Дромов. - Например, наша - украшать все вместе новогодние елки и камин. Чтобы создать соответствующие атмосферу и настроение, мы включаем подборку новогодне-рождественских песен, где обязательно звучат треки Луи Армстронга и Фрэнка Синатры».

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К слову, у украинских телезрителей будет возможность окунуться в атмосферу настоящего праздника с самыми яркими звездами, их песнями и волшебными историями. 31 декабря в 21:30 в проекте «Место встречи. Новый год» на «Интере» на одной сцене соберутся София Ротару, Таисия Повалий, Олег Винник, Ирина Билык, Ани Лорак, Loboda, Monatik, Макс Барских, Злата Огневич, Владимир Гришко, Виталий Козловский, Мила Нитич, Светлана Тарабарова и многие другие известные артисты.

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