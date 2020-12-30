Плакидюк запостила кокетливое селфи со звездой Playboy Астафьевой

Фэшн-фотограф Соня Плакидюк и певица Даша Астафьева поделились новым совместным фото.

Эксперт модельного проекта “Супер топ-модель по-украински“, фэшн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками новой фотографией со своей звездной подружкой, певицей, актрисой и моделью Дашей Астафьевой.

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На своей странице в Инстаграм Плакидюк разместила кокетливое селфи, где она позировала в черной толстовке с белым текстовым принтом и длинными распущенными волосами. А Астафьева стояла позади и обнимала Соню за плечи. Даша появилась в кадре с игривыми кудряшками и в красной кофте.

“Даём кроля с Масилием❤️🐰“, - подписала кадр фотограф.

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