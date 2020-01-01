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Звезда "Крепостной" Наталка Денисенко поделилась нежным фото с мужем

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Наталка Денисенко и Андрей Фединчик очаровали Сеть новым совместным кадром.
Звезда "Крепостной" Наталка Денисенко поделилась нежным фото с мужем
Звезда "Крепостной" Наталка Денисенко поделилась нежным фото с мужем
instagram.com/natalka_denisenko

Известная украинская актриса, звезда сериалов “Крепостная“, “Папаньки 2“ и “Село на мільйон“ Наталка Денисенко, которая недавно отметила 31-летие, поделилась с подписчиками милой фотографией с мужем, актером театра, кино и дубляжа Андреем Фединчиком.

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На своей странице в Инстаграм артистка запостила свежий кадр, где она и ее возлюбленный лежали на кровати и нежно прикасались друг к другу. В описании к романтическому снимку Наталка вспомнила все фильмы и сериалы, в которых в 2020 году она снялась вместе с Андреем.

“Если бы мы так лежали в кроватке сегодня до 11, у нас точно были бы такие же счастливые лица как на фото 😄🙈 А пока, в последние дни перед Новым годом мы с 7 утра уже трудимся на благо національних серіалів. В этом году рекордное количество проектов где мы снялись вместе: #папаньки3 ✅, #скемповедешься ✅ #крепостная3 ✅ #святаяложь ✅ уже за это стоит поблагодарить уходящий 2020 🙏 Загадываю на следующий год ещё больше 🤞 знаю, что вы бы тоже хотели, правда? 🥰“, - написала Денисенко.

Наталка Денисенко поделилась нежным фото с мужем
Наталка Денисенко поделилась нежным фото с мужем
instagram.com/natalka_denisenko

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Теги: Наталка Денисенко, Андрей Фединчик
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Источник: ivonа bigmir)net

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