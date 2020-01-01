Фронтвумен "The Hardkiss" Юлия Санина показала, какой была в начале карьеры
В Сети появился редкий снимок со времен начала музыкальной карьеры участницы проекта “Танцы со звездами 2020“ Юлии Саниной. Так, неизменный стилист артистки и коллектива “The Hardkiss“ Слава Чайка опубликовал в Инстаграм-Сторис фото со съемок клипа Babylon в 2011 году.
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Позже этот снимок в своем аккаунте разместила сама Санина. На архивном кадре 21-летняя Юлия позировала в двухцветном платье в греческом стиле и в необычном золотистом головном уборе. Губы певицы были накрашены черной помадой.
“Еле нашел этот исторический момент“, - подписал фото Чайка.
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