Участница "Танцев со звездами" Юлия Санина показала раритетный кадр в Сети.

Фронтвумен "The Hardkiss" Юлия Санина показала, какой была в начале карьеры instagram.com/the_hardkiss

В Сети появился редкий снимок со времен начала музыкальной карьеры участницы проекта “Танцы со звездами 2020“ Юлии Саниной. Так, неизменный стилист артистки и коллектива “The Hardkiss“ Слава Чайка опубликовал в Инстаграм-Сторис фото со съемок клипа Babylon в 2011 году.

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Позже этот снимок в своем аккаунте разместила сама Санина. На архивном кадре 21-летняя Юлия позировала в двухцветном платье в греческом стиле и в необычном золотистом головном уборе. Губы певицы были накрашены черной помадой.

“Еле нашел этот исторический момент“, - подписал фото Чайка.

Юлия Санина показала, какой была в начале карьеры скриншот

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